Школьные олимпиады по ИИ и робототехнике могут появиться в РФ с нового учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут появиться школьные олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ) и робототехнике. Их введение ожидается уже с нового учебного года, рассказал ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов.

Выступая на пресс-конференции, посвященной результатам мониторинга качества приема (МКП) в российские университеты в 2024 году, он указал на образовавшийся в стране парадокс, из-за которого ученикам доступны олимпиады предметам, которые не изучаются в школах, например по праву, экономике или экологии.

"Но школьных олимпиад по искусственному интеллекту или по робототехнике, которые важны для научно-технологического развития, нет", – цитирует Ливанова РИА Новости.

Соответствующий вопрос уже прорабатывается, заявлял ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, также обсуждается возможное включение арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков.

До этого Кравцов сообщал, что к 2026 году шестым экзаменом по выбору в ЕГЭ может стать арабский язык. В свою очередь, в Рособрнадзоре заявили, что ведомство готово оперативно начать разрабатывать материалы для экзамена по арабскому языку. Там также уточнили, что обычно на разработку и апробацию контрольных измерительных материалов уходит не меньше двух лет.