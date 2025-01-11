Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в Москве. Он будет проводиться до 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования столицы.

Участие в этом этапе олимпиады примут более 20 тысяч школьников, которым удалось успешно выступить на муниципальном уровне. К ним также присоединятся победители и призеры регионального этапа прошлого года.

При этом в общей сложности число участников первого этапа олимпиады в этом году возросло почти на 30 тысяч. Олимпиадные задания выполнили около 500 тысяч учеников московских школ.

"Школьники стали лучше справляться с более сложными заданиями, а значит смогут хорошо показать себя и в заключительном туре. Особенно это касается естественно-научных предметов и новых направлений, таких как робототехника", – обратили внимание представители ведомства.

Стартом этапа стала олимпиада по мировой художественной культуре. Предполагается, что завершать его будет соревнование по экономике.

В целом задания олимпиады охватывают 24 направления. Расписание регионального этапа, а также задания, представленные на соревнованиях прошлых лет, были опубликованы на сайте олимпиады в Москве.

В начале 2025 года в столице для школьников пройдут девять олимпиад. Их проведет департамент образования и науки. Так, с 13 по 26 января школьники из 4–11-х классов смогут прийти на отборочный этап олимпиады по робототехнике Центра педагогического мастерства. До 15 января – поучаствовать в олимпиаде по программированию, а с 18 по 19 января для учащихся 5–8-х классов пройдет отборочный этап Московской олимпиады школьников по биологии.