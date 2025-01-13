Департамент образования Москвы предупредил о мошенниках под видом сотрудников школ

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Столичный департамент образования и науки предупредил в своем телеграм-канале об участившихся случаях мошенничества, совершаемого от лица якобы сотрудников образовательных учреждений.

По данным департамента, людям звонят от лица администрации школы и требуют назвать код из СМС от аккаунта на "Госуслугах" для продолжения обучения во втором полугодии. В связи с этим граждан попросили не называть данный код и не сообщать конфиденциальные сведения злоумышленникам.

В столичном департаменте образования и науки напомнили, что сотрудники образовательных учреждений никогда не требуют кодов из СМС.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали просить своих жертв установить новые приложения ЖКХ. Такие программы предназначены для получения удаленного доступа к телефонам и кражи денег.

В министерстве рекомендовали не открывать подозрительные ссылки, проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом личной информации, а также не устанавливать приложения из сомнительных источников.

