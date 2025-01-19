Russpass составил подборку зимних аудиоэкскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В разделе "Зимние маршруты" сервиса Russpass представлена подборка аудиоэкскурсий по разным районам Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, благодаря аудиоэкскурсии "Московские культурные развлечения начала XX века" можно будет познакомиться с досугом жителей столицы более столетия назад.

"Перенестись в то время помогут старинные здания в гирляндах, украшенные елками площади, исторические бульвары и переулки, а также информация из записок и мемуаров представителей начала XX века, архивных документов и газетных вырезок тех лет", – говорится в сообщении.

Во время прогулки по маршруту "Выходной в "московском Версале" жителям и гостям столицы предстоит увидеть архитектурный ансамбль музея-усадьбы "Кусково", включая павильон "Грот", дворец Шереметевых, а также Голландский домик. В свою очередь, посвященный необыкновенным любовным историям маршрут "Дороги любви" пройдет от особняка Арсения Морозова и Музея Востока до храма Вознесения Господня и особняка Степана Рябушинского.

Во время аудиоэкскурсии "Новогодняя Москва" можно будет прогуляться по центру столицы от Третьяковского проезда до Гостиного Двора, а также послушать рассказы о новогодних традициях и истории главного зимнего праздника.

Наконец, выбравшие маршрут "Советский Новый год" смогут погрузиться в ностальгическую атмосферу праздника. Им предстоит прогуляться у фонтана "Часы мир", обойти Красную площадь, после чего попробовать легендарное мороженое в ГУМе и посетить знаменитый музей советских игровых автоматов.

Между тем в Russpass можно также выбрать интересные мероприятия и составить свою программу. Помимо уже готовых маршрутов, горожане могут создать и свои собственные, например, во второй половине января можно отправиться в путешествие по мегаполису с программой "Играй в Москву". Так, миссия "Тайны зеленой планеты" приведет через Дом культуры "ГЭС-2" в исторический центр города, а затем в парк "Зарядье".