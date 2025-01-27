Более 800 пар поженились в Москве в первую красивую дату 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве свыше 800 пар поженились в первую красивую дату года – 25.01.2025, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника городского управления ЗАГС Светлану Уханеву.

По ее словам, московские ЗАГСы в 2025 году приняли около 30 тысяч заявлений о заключении брака. Среди пар, решивших пожениться, традиционно популярны красивые даты. В этом году они отличаются сочетанием пятерок.

Самым популярным местом стал Дворец бракосочетания № 4 – его выбрали 44 пары. На втором месте – Дворец бракосочетания Южное Бутово (42 пары), на третьем – Кутузовский Дворец бракосочетания (39 пар). Среди выездных площадок проекта "Новые адреса счастья" больше всего церемоний прошло на территории храма Матроны Московской – там было создано 20 семей, рассказала Уханева.

Она отметила, что самой популярной датой этого года является 25 мая (25.05.2025) – в этот день планируют себя связать узами брака более тысячи пар. Также 25 февраля (25.02.2025) выбрали порядка 630 пар.

Между тем сервис подачи заявления в ЗАГС через портал mos.ru стал удобнее, сказала ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Теперь парам при выборе площадки для свадьбы будет доступен специальный календарь. Кроме того, будущим молодоженам представят список локаций для проведения выездной регистрации.