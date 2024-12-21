Сервис подачи заявления в ЗАГС через портал mos.ru стал удобнее

Сервис подачи заявления в ЗАГС через портал mos.ru стал еще удобнее, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь при выборе площадки для свадьбы парам будет доступен специальный календарь. Место бракосочетания можно найти на интерактивной карте. Кроме того, будущим молодоженам будет доступен и список локаций для проведения выездной регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

