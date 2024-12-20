Праздничный выпуск "Большой викторины" подготовлен в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Праздничный выпуск "Большой викторины" появился в проекте "Активный гражданин" в рамках "Зимы в Москве", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент культуры города.

Помимо этого ведомства, в подготовке выпуска принимали участие столичный департамент торговли и услуг, а также комитет по туризму.

Его было решено посвятить городским фестивалям проекта "Зима в Москве". Так москвичи смогут узнать, какие городские мероприятия они могут посетить, чтобы прочувствовать новогоднюю атмосферу. В викторину традиционно включили 8 вопросов, на каждый из которых предлагается 5 вариантов ответа.

"Так, активные граждане попробуют угадать, какая городская площадка впервые стала частью фестиваля "Путешествие в Рождество", световые проекции каких сказочных героев украсят улицы на фестивале "Город света", сколько скульптур музыкальных инструментов прозвучат в "Ледяной симфонии" на фестивале "Снег и лед в Москве", – отметили в Депкульте.

За правильные ответы горожанам будут начислены баллы программы лояльности "Миллион призов". В дальнейшем москвичи смогут обменять их на товары и услуги партнеров или же перевести на благотворительность. Вместе с тем жителям столицы представится возможность купить сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции и получить их на площадках проекта "Зима в Москве".

Кроме того, жители и гости Москвы могут принять участие в большом новогоднем квесте в рамках "Зимы в Москве". Квест проходит на фестивале "Путешествие в Рождество", присоединиться к нему можно до 12 января. Гостей ждут на 27 фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.