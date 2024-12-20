20 декабря, 09:08Технологии
Москвичам стала доступна новогодняя страница электронных проектов столицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для жителей Москвы открылась специальная новогодняя страница электронных проектов столицы. На ней можно узнать о проектах и принять участие в тематических квестах и играх, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Для участия необходимо авторизоваться с помощью полной учетной записи на mos.ru. За успешное прохождение пользователям начислят до 1 000 баллов городской программы лояльности "Миллион призов".
Так, посетителям предстоит найти 40 интересных фактов об электронных проектах столицы. Также пользователи отправятся в путешествие по лабиринту "Города идей", проверят свои знания в викторине "Активного гражданина", решат головоломку с приложением "Мой id" и многое другое.
Кроме того, желающие смогут нарисовать поздравительную открытку с "Миллионом призов".
Между тем на Воробьевых горах 21 декабря откроют бесплатный каток-кинотеатр площадью 800 квадратных метров. Для гостей запланировали большой хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также мастер-класс по фигурному катанию и звездные выступления на льду. Москвичей ждет оригинальная концепция киносеансов на катке и авторское световое оформление.
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