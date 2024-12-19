Бесплатный кинотеатр на льду откроется 21 декабря в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" на Воробьевых горах 21 декабря откроют бесплатный каток-кинотеатр площадью 800 квадратных метров, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Впервые рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах мы открыли зимнее семейное пространство, которое будет работать до конца зимы. Москвичей ждет ярмарка, где можно найти добрые подарки от благотворительных фондов, дом Деда Мороза, который погрузит в атмосферу волшебства, различные мастер-классы и всем известные зимние забавы", – цитирует вице-мэра портал мэра и правительства Москвы.

Празднование открытия катка пройдет в субботу, 21 декабря. Для гостей запланировали большой хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также мастер-класс по фигурному катанию и звездные выступления на льду.

"Москвичей ждет оригинальная концепция киносеансов на катке и авторское световое оформление, с помощью которого каждый сможет погрузиться в неповторимую сказочную атмосферу", – отметила Ракова.

Ранее в кинопарке "Москино" в рамках проекта "Зима в Москве" впервые открылся каток с искусственным покрытием, который будет работать всю зиму. Его площадь составляет 900 квадратных метров. Для москвичей и туристов также в декорациях "Линия обороны" представили постановку Игоря Угольника "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа".