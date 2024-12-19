День московской плюшки ждет гостей фестиваля проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В День московской плюшки, который состоится 22 декабря, жители и гости столицы смогут насладиться атмосферой праздника в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", который является частью проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Московская плюшка – новогоднее угощение и семейная традиция. Ее форма в виде сердца была придумана кондитером Николаем Масловым в 1905 году. Рецепт зафиксирован ГОСТом в 1989 году. Сегодня московская плюшка переживает новый виток популярности. Для фестиваля кондитеры добавили ваниль и сдобу, сохранив традиционную рецептуру выпечки.

В воскресенье, 22 декабря, на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать настоящие хлебопекарни. Гости фестиваля смогут узнать, как приготовить идеальную московскую плюшку. Под руководством опытных пекарей посетители научатся правильно замешивать тесто, лепить плюшки и добиваться аппетитной золотистой корочки.

Так, в 13:00 в шале, расположенных на Ореховом бульваре, Ключевой улице и площади Славы, для детей проведут мастер-классы, на которых они узнают, как приготовить вкусную выпечку с сахарной корочкой и вареньем.

Далее в 17:00 на открытых площадках в сквере у станции метро "Некрасовка", а также на улицах Теплый Стан и Профсоюзной мастера-кондитеры раскроют тайны создания маковых кондитерских изделий. Занятия также пройдут на улицах Краснодарской, Перерве, Грекова, Адмирала Руднева и на бульваре Дмитрия Донского.

Московскую плюшку можно будет и купить. Ее будут продавать за 90 и 150 рублей на фестивальных площадках "Московских сезонов" и центральных улицах города.

Для тех, кто хочет попробовать разные вкусы, на всех центральных площадках фестиваля будет открыта продажа выпечки с изюмом, маком и корицей. Ценители традиционной выпечки смогут купить классический вариант с золотистой сахарной корочкой.

Между тем на Воробьевых горах 21 декабря откроют бесплатный каток-кинотеатр площадью 800 квадратных метров. Для гостей запланировали большой хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также мастер-класс по фигурному катанию и звездные выступления на льду.

Москвичей ждет оригинальная концепция киносеансов на катке и авторское световое оформление, с помощью которого каждый сможет погрузиться в неповторимую сказочную атмосферу.