Москвичи могут показать свою выносливость на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве с 14 декабря по 12 января в рамках проекта "Зима в Москве" проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Любителей спорта ждут более 5 тысяч часов различных мероприятий, передает портал мэра и правительства столицы.

Горожане могут показать свою выносливость и ловкость в состязании "Самый сильный житель района". Соревнования проводят на 26 окружных площадках. Участники могут проявить себя в одной из девяти дисциплин.

Площадки со спортивными комплексами рассчитаны на детей и взрослых от 18 до 35 лет. Самого сильного жителя района выявляют ежедневно в присутствии профессиональных тренеров.

Кроме того, в рамках состязания проводится открытый турнир по троеборью. Спортсменам дается минута для прыжков через скакалку, три попытки для метания мяча в цель и еще одна минута – для жима гири. Статистику собирают со всех окружных площадок, после чего определяют победителей.

Площадки проекта работают с 15:00 до 21:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные.

Между тем свыше 4 тысяч мастер-классов пройдет в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Жители и гости города на мастер-классах сделают украшения для дома, озвучат мультфильмы, запишут видеопоздравления и приготовят блюда к праздничному столу.

В общей сложности "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок по всей Москве. Центральная локация на Манежной площади стилизована под "Голубой огонек".