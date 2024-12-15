Площадки "Путешествия в Рождество" появились в приложении "Московский транспорт"

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В приложении "Московский транспорт" появились все площадки ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество". С помощью виджета удастся легко построить маршрут до нужной точки и узнать описание каждой из них, передает портал мэра и правительства Москвы.

Добавление площадок фестиваля в приложение также поможет москвичам и гостям столицы уточнить часы работы и афишу каждой из них.

"По задаче Сергея Собянина добавляем больше удобных и полезных функций в наших мобильных приложениях. С начала работы сервис "Московский транспорт" скачали уже более 8 миллионов раз", – приводит портал комментарий заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Чтобы найти места, где будут проводиться мероприятия фестиваля, пользователи должны скачать приложение и перейти в раздел "Интересное", который расположен в нижнем меню. Затем им нужно будет нажать на изображение фестиваля. Под каждой из снежинок, которые появятся на экране устройства, указана отдельная площадка. При выборе любой из них приложение предложит построить маршрут или посмотреть ее описание.

В общей сложности фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок по всей столице. Центральная локация на Манежной площади стилизована под "Голубой огонек". Гости фестиваля также смогут посетить выставку дизайнерских елей на Кузнецком Мосту, которая стартует 20 декабря.