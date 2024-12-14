Собянин: фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок по всей Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок по всей столице, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале. Мероприятие откроется 14 декабря и продлится до 12 января.

По словам мэра, гостей ждут мастер-классы, вкусная выпечка и атмосфера советских кинохитов.

"Центральная локация на Манежной площади стилизована под "Голубой огонек". Колорита добавляют арт-объект в виде Шуховской телебашни и главная сцена, оформленная как советский ДК из фильма "Карнавальная ночь", – говорится в его публикации.

Гости фестиваля смогут посетить выставку дизайнерских елей на Кузнецком Мосту, она стартует 20 декабря.

Москвичи и гости столицы уже могут покататься на коньках на 20 площадках. Кроме того, в городе пройдет 170 зрелищных ледовых шоу.

Любители активного отдыха также могут принять участие в соревнованиях по керлингу или посмотреть хоккейный матч.

Собянин отметил, что организаторы фестиваля подготовили большую концертную программу, детские утренники и более 4000 мастер-классов, а также чаепитие с московскими плюшками.

Между тем горожанам предлагают принять участие в благотворительной акции "Добрая елка", которая проводится в рамках проекта "Зима в Москве". Они могут исполнить желание подопечных некоммерческих организаций (НКО). Такая возможность представится им в павильоне "Умный город" на ВДНХ с 14 декабря по 12 января.

