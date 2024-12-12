Кинопарк "Москино" приглашает на мероприятия проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В предстоящие выходные, 14 и 15 декабря, мероприятия кинопарка "Москино" пройдут по специальному предновогоднему расписанию в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В выходные с 11:00 до 17:00 посетители смогут самостоятельно прогуляться по территории парка и насладиться его атмосферой. На площадке "Линия обороны" состоится показ спектакля "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа". Это иммерсивное представление, в котором сочетаются элементы кино, театра и исторической реконструкции, погружает зрителей в события декабря 1941 года.

Для спектакля была создана площадка на открытом воздухе, включающая зрительный зал, сцену с двумя экранами, поле с окопами и линию обороны. Посетители увидят кинохронику, танковое сражение и стрелковый бой, услышат музыку и песни военных лет.

В спектакле сыграют актеры Мария Аронова, Алексей Кравченко, Дмитрий Харатьян, Алексей Шевченков и Сергей Маховиков. Военные песни исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Москонцерта.

На мероприятии будет работать полевая кухня с горячей кашей и чаем с лимоном. Представление продлится с 14:00 до 15:20 и пройдет на открытом воздухе.

На главной площади города открывается каток с искусственным льдом, оборудованный раздевалкой и пунктом проката коньков. Для всех возрастов будут организованы разнообразные мероприятия. В шале "Креативный цех" и зимней мастерской дизайна пройдут концерты, спектакли и мастер-классы.

На центральной площади установят новогоднюю елку, а рядом с ней оборудуют тюбинговую горку. В парке сказок также появится лыжная трасса, длина которой составит примерно 1 500 метров. Каток и горки будут доступны для посетителей в субботу, 14 декабря, с 11:00 до 22:00 и в воскресенье, 15 декабря, с 11:00 до 21:00.

Кроме того, всех желающих приглашают на новогодний квест "Фабрика мороза", который стартует у входа в кинопарк. Участники смогут насладиться декорациями и отыскать спрятанную новогоднюю игрушку в ключевых локациях: "Соборная площадь", "Ковбойский городок" и "Уездный город". Квест будет проходить в два этапа: с 11:00 до 13:30 и с 14:30 до 16:30.

Также в этом зимнем сезоне кинопарк станет одной из локаций фестиваля "Путешествие в Рождество". Здесь можно будет посетить творческие и кулинарные мастер-классы, приобрести уникальные сувениры и подарки ручной работы.

В парке сказок и рядом с декорацией "Соборная площадь" будут установлены световые арки и новогодние шары для памятных снимков. Для детей организуют зимние развлечения и снежные игры. Фестиваль продлится до 12 января.

Помимо этого, в выходные в кинопарке состоится выступление группы Sakha. Выступления пройдут в 13:00, 14:30 и 16:00.

В рамках фестиваля "Барочные вечера" в Театре Гонзаги в воскресенье в 15:00 состоится оперный концерт "Русское барокко: возвращение", посвященный итальянскому композитору XVIII века Франческо Арайе. На концерте в исполнении артистов центра барочного искусства "AXL Академия Earlymusic" гости смогут насладиться оперным искусством и поэзией.

В кинопарке гости смогут погрузиться в атмосферу долгожданных праздников, посетив экскурсию "Киноэкспедиция: новогодние открытки". Участники узнают истории о любимых зимних праздниках и традициях, откроют для себя секреты создания новогодних фильмов и познакомятся с новыми кинокартинами 2025 года.

Экскурсия будет проходить до 12 января. Для посещения доступны два варианта маршрута: автобусно-пешеходный по будням и пешеходный по выходным. Начало экскурсии в 11:30.

Помимо этого, в декорациях "Ковбойского городка" пройдет фотосессия в стиле вестерн, которая уже успела полюбиться гостям. Участники смогут примерить на себя образы героев Дикого Запада, подержать в руках кольт и почувствовать себя настоящими актерами на кинопробах.

В локации "Палаты князя Андрея" пройдут съемки сцены, вдохновленной советской сказкой "Морозко". Кроме того, здесь можно будет запечатлеть яркие моменты на память. Фотосессии бесплатны при наличии комплексного билета. Постановочные съемки продолжительностью 40 минут проводятся каждый час с 11:00 до 17:00.

Также 14 и 15 декабря в кинотеатре парка пройдут киносеансы. Среди новинок этой недели – комедия "Баба-яга спасает Новый год", мультфильмы "Маша и Медведь в кино: парк чудес", "Приключения Паддингтона – 3", "Три кота: Зимние каникулы".

В образовательном центре состоятся мероприятия в рамках проекта "Московские каникулы". Они пройдут на первом и втором этажах. В ходе мероприятий все участники смогут расписать тарелку для кино. Также они научатся рисовать на лице и создавать актерский грим.

Юные гости создадут картины из разноцветных нитей и познакомятся с таким видом творчества, как стринг-арт. Стоимость участия в мастер-классах – 500 рублей. Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00 с интервалом в полчаса.

"Медиа академия" приглашает всех желающих погрузиться в мир актерского искусства. Преподаватели помогут освоить основы профессии, научат правильно ставить голос, улучшать дикцию, управлять своим телом и выражать эмоции. Участие в мастер-классах платное, занятия будут проходить с 13:00 до 18:00.

Между тем в рамках проекта "Зима в Москве" в саду имени Баумана покажут фильмы из коллекции Государственного фонда. Посетители смогут насладиться прогулками на свежем воздухе и погрузиться в атмосферу новогодних праздников за просмотром советских кинолент.

Показ фильма "Раз, два – горе не беда!" состоится на катке 15 декабря. В фильме рассказывается история солдата Ивана, который вернулся с победой над драконом. 21 декабря гостям и жителям столицы покажут фильм "Королевство кривых зеркал", а 28-го числа посетители катка смогут увидеть представление по мотивам сказки "Огонь, вода и медные трубы".