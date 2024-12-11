В саду имени Баумана покажут советские фильмы в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках проекта "Зима в Москве" в саду имени Баумана покажут фильмы из коллекции Государственного фонда. Посетители смогут насладиться прогулками на свежем воздухе и погрузиться в атмосферу новогодних праздников за просмотром советских кинолент, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Показ фильма "Раз, два – горе не беда!" состоится на катке 15 декабря. В фильме рассказывается история солдата Ивана, который вернулся с победой над драконом. Царь, также по имени Иван, награждает солдата орденом, присваивает ему звание фельдмаршала и предлагает ему в жены свою дочь. Однако солдат отказывается от всего и решает вернуться домой, чтобы жениться на Марусе, с которой у него был уговор.

21 декабря гостям и жителям столицы покажут фильм "Королевство кривых зеркал". По сюжету, обычная школьница Оля случайно попадает в зазеркалье вместе со своим отражением – девочкой Яло. Вместе они помогают мальчику Гурду выбраться из тюрьмы и разрушают злые чары кривых зеркал.

28-го числа посетители катка смогут увидеть представление по мотивам сказки "Огонь, вода и медные трубы". Главный герой, Вася, отправляется в лес, чтобы добывать уголь. На лесной поляне он встречает Аленушку, которая присматривает за своим козленком. Слуги Кощея Бессмертного похищают девушку прямо на глазах у Васи, и он решает отправиться на ее поиски.

В 2025 году первый показ состоится 4 января. В этот день гостям покажут советскую комедию "Воробей на льду" – история о мальчике, который мечтает стать хоккеистом.

Также 7 января пройдет показ киноленты "Морозко", созданной по мотивам известной русской народной сказки. На следующий день, 8 января, зрители смогут посмотреть "Приключения желтого чемоданчика". В центре сюжета – историю о Пете, который очень боялся всего на свете. Его мама решила обратиться к доктору, чтобы тот дал мальчику волшебное лекарство. Но по ошибке чемоданчик с чудодейственными средствами попадает в чужие руки.

Показ советской экранизации сказки "Снежная королева" пройдет 22 февраля.

Для просмотра всех фильмов не требуется приобретать дополнительный билет. Вход на каток оплачивается отдельно. Экран расположен на открытом воздухе, поэтому можно смотреть фильм с аллеи сада или из помещения кафе, расположенного поблизости. Стоимость полного билета в рабочие дни – от 300 рублей, в выходные и праздничные – 450 рублей. Прокат коньков – 300 рублей за сеанс.

Билеты на каток можно купить на сайте mos.ru.

Между тем зимняя культурная программа начнется в кинопарке "Москино" 14 декабря в рамках проекта "Зима в Москве". Кинопарк организует новогодние экскурсии и выступления артистов, квесты и творческие мастер-классы. Также там откроется площадка фестиваля "Путешествие в Рождество" и тематическая фотозона "Московского чаепития".

На центральной площади появится каток вместимостью до 150 человек. Желающие смогут там взять коньки напрокат. В парке сказок откроется лыжная трасса по живописному маршруту протяженностью 1,5 тысячи метров. Режим ее работы зависит от погодных условий.