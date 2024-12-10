Кинопарк "Москино" организует программу в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Зимняя культурная программа начнется в кинопарке "Москино" 14 декабря в рамках масштабного проекта "Зима в Москве", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, кинопарк организует новогодние экскурсии и выступления артистов, квесты и творческие мастер-классы. Также там откроется площадка фестиваля "Путешествие в Рождество" и тематическая фотозона "Московского чаепития".

"Программа в кинопарке включает десятки событий – от иммерсивных спектаклей до концертов и встреч с известными актерами, музыкантами, режиссерами и художниками. Для любителей активного отдыха подготовили каток и тюбинговую горку со спусками длиной 68 и 48 метров", – рассказала вице-мэр.

На центральной площади появится каток вместимостью до 150 человек. Желающие смогут там взять коньки напрокат. В парке сказок откроется лыжная трасса по живописному маршруту протяженностью 1,5 тысячи метров. Режим ее работы зависит от погодных условий.

Для любителей истории покажут мультимедийный спектакль "Соборная площадь" режиссера Эдуарда Боякова. В нем примут участие более 40 актеров и каскадеров. Спектакль можно посмотреть каждые выходные с 21 декабря по 23 февраля. Начало представлений – в 17:00 и 18:30.

Кроме того, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря в 14:00 зрителям покажут постановку Игоря Угольникова "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа", посвященную контрнаступлению советских войск под столицей, начавшемуся 5 декабря 1941 года.

На площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" можно будет купить елочные игрушки и авторские сувениры. Ее можно посетить 14–15 и 19–22 декабря, а также 1–12 января. Там организуют творческие мастер-классы, участники которых познакомятся с процессом съемки кино и мультфильмов, разовьют актерские таланты, запишут новогодние поздравления и сделают своими руками предметы декора и посуду.

До 12 января будут проходить экскурсии "Киноэкспедиция: новогодние открытки". Ее участникам покажут декорации колокольни Ивана Великого и Теремного дворца Московского Кремля, исторических улиц Берлина, а также настоящий самолет Ту-154. Гости мероприятия узнают о старинных новогодних традициях и поделятся с ними секретами съемок культовых картин.

Ранее сообщалось, что ночные катания на коньках в рамках проекта "Зима в Москве" начнутся в ночь с 14 на 15 декабря на катке ВДНХ. Горожане смогут покататься под ночными звездами с 23:30 до 02:00. Повторные сеансы пройдут 6 и 25 января, 14 февраля. Новинкой этого сезона станут особые коньки с подсветкой, которыми могут воспользоваться первые 300 гостей каждого из катаний.

На самом большом катке Москвы с искусственным покрытием, расположенном на главной выставке России, можно не только воспользоваться коньками, но и попробовать необычные блюда из разных регионов РФ. Здесь же москвичам и гостям столицы доступна барная стойка с безалкогольными напитками, а также лаундж-зона.

