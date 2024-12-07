Самый большой каток Москвы с искусственным покрытием заработал на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ВДНХ начал работать самый большой каток Москвы с искусственным покрытием. Его посетители смогут не только покататься на коньках, но и попробовать необычные блюда из разных регионов страны, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В этом сезоне между трибунами и катком начал работать ледяной бар "0°". Все гости катка смогут подъехать к барной стойке, где им предложат попробовать безалкогольные напитки и отдохнуть, оставаясь на коньках.

Бар располагается в центре комфортной лаунж-зоны. Его оборудовали тремя столешницами. Оснавная из них достигает 6 метров в длину, а две дополнительные, установленные по бокам от главной, равны 3 метрам. Одновременно в этом пространстве смогут находиться до 30 человек. Кроме того, возможность посетить бар представится и посетителям трибун, на которых смогут разместиться 326 гостей.

Вместе с тем каждую субботу в зоне ледяного бара будут проводиться кулинарные мастер-классы. Они будут организованы в рамках проекта "Гастрономическая карта России". Гостям расскажут о классических рецептах русской и советской кухни и предложат приготовить их.

В декабре на ВДНХ посетителей также будут учить лепить камчатские пельмени и варить кубанскую рисовую кашу с хурмой. Расписание всех зимних мероприятий представлено на сайте катка.

Кроме того, в ресторанах и кафе, принимающих участие в выставке, гости смогут попробовать блюда, распределенные на четыре новые рубрики "Гастрономической карты России": "Приготовлено холодом", "Русский завтрак", "Супы России" и "Пельмени России".

При этом в новом сезоне каток ВДНХ вновь оказался самым большим ледовым пространством столицы. Единовременно на его территории могут кататься на коньках около 5 тысяч человек. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров.

Посетить каток можно с 11:00 до 23:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. При этом каждый понедельник объявляется техническим днем. Билеты продаются на официальных сайтах ВДНХ и катка.

Кроме того, 5 декабря на катке ВДНХ открылась экспозиция "Все на лед!". Она познакомит гостей с историей зимних видов спорта и их российскими выдающимися представителями.