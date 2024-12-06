Ледовое шоу "Щелкунчик" с симфоническим оркестром состоится 30 и 31 декабря

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30 и 31 декабря на льду "Live Арены" пройдет шоу "Щелкунчик" – свежая интерпретация классической истории, впервые перенесенная в формат ледового шоу с сопровождением симфонического оркестра.

Главные роли в ледовом шоу исполнят действующие чемпионы России в танцах на льду (2023), бронзовые призеры чемпионата России (2022), бронзовые призеры многократных соревнований Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, многократная чемпионка Сербии, призер и победитель мировых соревнований, мастер спорта, солистка мировых шоу на льду Елена Йованович, солист международных ледовых шоу, мастер спорта России Денис Голубев и другие.

Помимо выступления фигуристов, зрители услышат живое исполнение шедевра П. И. Чайковского из одноименного балета: спектакль сопровождает бессмертная музыка в исполнении оркестра "Московская симфониетта" (дирижер Иван Никифорчин).

Ранее стало известно, что сразу две программы ждут посетителей елки в Гостином Дворе. Для зрителей подготовили новогоднее музыкальное представление и интерактив в фойе, фотозоны, игровую площадку, аттракционы и мастер-классы для всей семьи.