Актер Полицеймако заявил, что кинопарк "Москино" стал новой достопримечательностью Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кинопарк "Москино" стал новой достопримечательностью Москвы, в которую хотят приехать люди со всей страны. Об этом заявил актер и телеведущий Михаил Полицеймако, передает Агентство "Москва".

Он выразил надежду, что локации кинопарка будут развиваться и дальше, чтобы на них можно было снимать много проектов одновременно, потому что пока площадка не может вместить в себя большое количество съемочных групп.

"Сейчас очень много кино снимается. И локация находится недалеко от Москвы. Это очень удобно", – добавил актер.

Кроме того, по его мнению, кинопарк интересен не только деятелям кино, но и тем, кто хочет провести время с семьей и друзьями, потому что в "Москино" есть все для отдыха.

"Я думаю, что кинопарк интересует практически всех. Москвичи, жители других областей будут приезжать сюда и гулять – как на Красной площади", – обратил внимание Полицеймако.

Между тем 14 декабря в кинопарке стартует зимняя культурная программа. "Москино" организует новогодние экскурсии и выступления артистов, квесты и творческие мастер-классы. Также там откроется площадка фестиваля "Путешествие в Рождество" и тематическая фотозона "Московского чаепития".

На центральной площади появится каток вместимостью до 150 человек. Желающие смогут там взять коньки напрокат. В парке сказок откроется лыжная трасса по живописному маршруту протяженностью 1,5 тысячи метров. Режим ее работы зависит от погодных условий.