Реконструкция событий Битвы за Москву прошла в кинопарке "Москино"

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Киселев

Кинопарк "Москино" провел историческую реконструкцию, посвященную годовщине начала контрнаступления советских войск в 1941 году. Об этом пишет Агентство "Москва".

Первыми ее посмотрели свидетели событий 1941 года. Как отметил гендиректор АНО "Кинопарк" Кирилл Косенко, ветераны и свидетели событий Великой Отечественной войны будут частыми гостями реконструкции событий Битвы за Москву. Он также подчеркнул, что очень важно помнить каждого.

"То, что мы сделали сегодня, имеет огромную роль для подрастающего поколения москвичей: они должны помнить о событиях 1941 года. И эта масштабная историческая реконструкция позволит молодым людям понять, как нашим предкам было тяжело добыть Победу", – сказал Косенко.

В свою очередь, художественный руководитель и генеральный продюсер кинотеатральных представлений "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая Победа" Игорь Угольников рассказал, что целью проекта является погружение зрителей в атмосферу тех событий.

Отмечается, что показы также пройдут 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря. В представлениях примут участие народные артисты и заслуженные артисты России.

Кроме того, 21 декабря на площадке кинопарка состоится премьера мультимедийного шоу "Соборная площадь". Всего в проекте задействуют 50 драматических актеров, а сюжет будет основан на исторических событиях Смутного времени. При этом во время новогодних каникул показ будет проходить ежедневно.