В рамках проекта "Зима в Москве" легенды хоккея сыграют против команды блогеров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благотворительный хоккейный матч состоится 14 декабря на фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве". Участие в соревновании примут команды "Легенды хоккея" и "Сборная блогеров", передает портал мэра и правительства столицы.

Матч будет организован на ледовом катке по адресу Сухонская улица, дом 6, строение 1. Мероприятие начнется в 15:00, однако гости начнут собираться с 14:00.

В состав команды "Легенды хоккея" войдут знаменитые спортсмены. Участие примет заслуженный мастер спорта России Виталий Прошкин, который играл на позиции защитника и стал двукратным чемпионом мира в 2008 и 2009 годах. Он также был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В состав команды также войдут нападающий Сергей Коньков, который является двукратным обладателем Кубка Гагарина, и защитник Владимир Антипов. Этот спортсмен внес существенный вклад в развитие российского хоккея и неоднократно становился призером международных турниров.

Вместе с тем за "Легенд хоккея" выступит Максим Рыбин, которого считают одним из самых ярких нападающих Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Другим участником команды станет нападающий Алексей Терещенко, трижды ставший чемпионом мира и пять раз – чемпионом России. Наконец, в состав войдут заслуженный мастер спорта России защитник Алексей Емелин, который получил звание чемпиона мира в 2012 году, и другие именитые хоккеисты.

Против них на лед выйдут блогеры, которые популяризируют спорт в социальных сетях. В состав "Сборной блогеров" войдут участники проектов Hockey Brothers и NBSK. Среди них появятся Александр Slapshot и Илья Винокуров (IVHockey).

Кроме того, на мероприятии будет присутствовать профессиональный нападающий, хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак.

Матч станет не просто соревнованием, но и благотворительным мероприятием. Его участники занимаются сбором подарков для пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка, где проходят лечение российские военные. Каждый посетитель получит возможность насладиться игрой и поддержать игроков, внеся при этом свой вклад в благое дело.

Кроме того, горожане смогут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка", которая проводится в рамках проекта "Зима в Москве", и исполнить желание подопечных некоммерческих организаций (НКО). Такая возможность представится им в павильоне "Умный город" на ВДНХ с 14 декабря по 12 января.

