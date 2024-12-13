Москвичей приглашают присоединиться к экологической акции "Накорми птицу"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичам предлагают присоединиться к экологической акции "Накорми птицу", которая продлится до 19 января 2025 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Желающие смогут передать кормушку или угощения для птиц в любой из семи пунктов сбора.

"Помощь природе и ее обитателям вдохновляет многих жителей города присоединяться к волонтерству на постоянной основе. Они выбирают экологические или зооакции, вместе со столичными организациями участвуют в жизни братьев наших меньших, которые не могут сами позаботиться о себе в условиях большого города", – поделился директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Левит сообщил, что акция "Накорми птицу" проводится с 2022 года. По его словам, за три года для птиц было собрано более 850 килограммов провизии. Акция проводится волонтерами совместно с экоцентрами департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Пункты сбора принимают специализированный корм или различные семена: подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, трав и сорняков. В качестве угощения подходят арахис, кусочки сухих фруктов и ягод. Москвичей просят обращать внимание на то, чтобы все лакомства были нежареными, несолеными и несладкими, а также свежими.

Передать кормушки можно как приобретенные, так и сделанные своими руками из экологичных материалов. Многие горожане заранее готовят домики для птиц вместе с детьми, чтобы показать им, как важно заботиться о природе и ее обитателях, это возможность творчески и увлекательно провести время в кругу семьи.

Для изготовления кормушек рекомендуется использовать экологичные или съедобные материалы. Создать заготовки можно из дерева, фанеры, джута и керамической посуды. Съедобная основа кормушки может состоять из скорлупы кокоса, шишек, зерновых смесей, хлебцев или апельсиновых корок.

Принести кормушки и лакомства для птиц можно в волонтерский окружной центр "Доброе место. САО" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1, с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00.

Экоцентры столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды принимают корм и кормушки с 09:00 до 16:00 с понедельника по воскресенье. В акции участвуют следующие экоцентры:

"Терлецкий" по адресу улица Металлургов, дом 41, строение 1, телефон +7 (495) 672⁠-88⁠-65;

"Битцевский лес" по адресу Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3, электронная почта epts-bittsles@eco.mos.ru;

"Кузьминки" по адресу Кузьминская улица, дом 10, телефон +7 (495) 377⁠-35⁠-93;

"Музей природы" по адресу Родионовская улица, дом 2, телефон +7 (495) 753⁠-12⁠-68;

"Экошкола "Кусково" по адресу 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1, телефон +7 (495) 370⁠-07⁠-50;

"Царская пасека" по адресу поселок Измайловская Пасека, дом 1. Здесь принимают только корм для зимующих пернатых. Принести собранные лакомства можно по предварительной договоренности, написав по электронной почте SolodovaEI@eco.mos.ru.

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