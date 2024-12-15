Петровский путевой дворец впервые стал площадкой "Путешествия в Рождество"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Одной из площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" впервые стал Петровский путевой дворец. Там для гостей подготовят театрализованные представления, а также проведут интерактивные программы и увлекательное путешествие-квест, передает портал мэра и правительства Москвы.

Этот дворец был создан по указу Екатерины II архитектором Матвеем Казаковым. Как правило, в нем царские особы останавливались для отдыха во время поездок из Санкт-Петербурга в Москву. Интерьеры и богатая архитектура сохранились вплоть до настоящего времени.

В период с 14 декабря по 12 января на территории дворца будут встречать гостей Екатерина II и Александр II, а также Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, посетители встретят Мышиного короля и кукольного мастера Дроссельмейера, который создал и подарил детям Щелкунчика. Эти персонажи примут участие в представлениях и будут общаться с гостями.

В качестве сопровождения во дворце играет музыка П.И. Чайковского из балета "Щелкунчик". В ходе представления посетители также увидят визуальный ряд из одноименного мультфильма и иллюстрации к новогодней сказке.

Для юных посетителей во дворце организуют необычный квест "Загадка волшебного ореха", который будет состоять из четырех глав с прологом и эпилогом. Дети должны будут разгадать тайну старинного манускрипта, собрать рассыпавшуюся мозаику в сказочном дворце Екатерины II, узнать легенды Александра II, а также найти нужное слово, чтобы добро смогло победить зло. После этого участникам вручат подарки от Щелкунчика и пригласят на праздничную встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вместе с тем в Петровском путевом дворце пройдут мастер-классы "Новогодняя сказка". Их посвятят истории Щелкунчика, праздничным сладостям и украшениям.

Так, 22, 28 декабря и 9 января в 12:00 детям расскажут, как самостоятельно сделать сладкий подарок и оформить его в ретростиле. При этом 23, 25 и 31 декабря в 12:00 им представится возможность поработать над портретом Щелкунчика, который станет оригинальным украшением на елку.

Также юные гости дворца смогут сделать елочную игрушку-оригами "Лошадка-качалка". Эти занятия пройдут 27 и 29 декабря, 2 и 4 января в 13:00. Кроме того, специалисты расскажут как сделать цитрусовые украшения из апельсинов. Эти матсер-классы запланированы на 26 и 28 декабря в 14:00, а также 6, 8 и 12 января в 18:00.

Вместе с тем 22 и 26 декабря, 1 и 9 января в 15:00 все желающие смогут смастерить сказочный головной убор для принца и принцессы. Также дети смогут создать домашний театр из бумаги и картона "Мышиный король". Вырезать и склеить его удастся 25 и 27 декабря в 18:00 и 1 января в 13:00. Кроме того, посетителям покажут как сделать саблю Щелкунчика для битвы с Мышиным королем. Для этого они должны будут прийти во дворец 22, 24 и 26 декабря и 3 января в 17:00.

Детей познакомят и с процессом создания барабана. Занятие "Марш Щелкунчика" состоится 23 декабря и 6 января в 16:00 и 30 декабря в 19:00. Кроме того, под руководством опытных педагогов юные посетители смогут собственноручно создать главный символ новогодней ночи на мастер-классе "Часы 12 бьют" 27 декабря и 4 января в 15:00, а 24 декабря и 11 января в 16:00 им предложат сделать светильник "Сказочный цирк".

В общей сложности фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок по всей столице. Центральная локация на Манежной площади стилизована под "Голубой огонек". Гости фестиваля также смогут посетить выставку дизайнерских елей на Кузнецком Мосту, которая стартует 20 декабря.