Более 4 тыс мастер-классов пройдет на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше четырех тысяч мастер-классов пройдет в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", который продлится до 12 января. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, горожане и туристы на мастер-классах сделают украшения для дома, озвучат мультфильмы, запишут видеопоздравления и приготовят блюда к праздничному столу.

Например, на Тверской площади гости украсят елочные игрушки изображениями персонажей анимационных картин и нарисуют зимние пейзажи на глиняных тарелках. В Куркине посетители познакомятся с основами киносъемки, создадут клип, запишут видеопоздравление и поучаствуют в постановке по сюжету картины "Королевство кривых зеркал".

На площадке между площадью Революции и Манежной площадью москвичи будут делать маски из фетра, новогодние брелоки, гирлянды из бумаги, блеск для губ и помаду. В кинопарке "Москино" все желающие сделают светильники, ночники и будильники с мотивами из отечественных мультфильмов.

Кулинарные занятия пройдут на 17 площадках. Горожан научат готовить московские плюшки, булочки с изюмом, ватрушки, новогоднюю скоблянку и салат "Столичный". В Вешняках сотрудники МГТУ имени Баумана проведут научные мастер-классы по физике, оптике и механике.

Адреса всех площадок и расписание мастер-классов опубликованы на странице фестиваля в сервисе Russpass.

Ранее сообщалось, что одной из площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" впервые стал Петровский путевой дворец. Там для гостей организуют театрализованные представления, а также проведут интерактивные программы и увлекательное путешествие-квест.

В общей сложности "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок по всей Москве. Центральная локация на Манежной площади стилизована под "Голубой огонек".