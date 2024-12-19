Резиденция Деда Мороза откроется около колеса обозрения "Солнце Москвы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Резиденция Деда Мороза откроется 21 декабря около колеса обозрения "Солнце Москвы". Там же пройдет цикл праздничных мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.

Как уточнили в пресс-службе, зимний сезон на "Солнце Москвы" продлится до конца февраля 2025 года. Для москвичей и туристов проведут более 50 бесплатных мероприятий в рамках проекта "Зима на Солнце". Каждые выходные, включая новогодние каникулы, для посетителей будут организовывать научные шоу, мастер-классы, танцевальные DJ-сеты, выступления фокусников, мимов и уличных артистов. Вход на все активности свободный.

Кроме того, на городском променаде "Солнце Москвы" откроется приемная Деда Мороза. Домик с нарядной елкой, троном и фотозонами будет работать до 8 января. Там гости смогут сделать фотографии и получить подарок. Также все желающие могут бесплатно отправить открытку в любую точку России с помощью "Снеговичной почты".

Резиденция будет работать каждый день. По будням с 17:00 до 19:00, в выходные – с 14:00 до 17:00. Кроме того, рядом с ней до 15 января можно будет пройти детский лабиринт-снежинку.

В честь открытия приемной Деда Мороза 21 декабря с 13:00 до 18:00 на "Солнце Москвы" пройдет анимационная программа с танцевальным флешмобом зимних волшебников и открытой тренировкой. Для горожан подготовили мастер-классы по созданию новогодних поделок и праздничных открыток, также их угостят мандаринами и безалкогольным глинтвейном.

Позже, 29 декабря, начнется новогодняя программа "Колеса чудес". На центральной площади комплекса и в главном холле пройдет научное шоу "Чудо искусства" и мастер-класс "Домашний театр". На следующий день состоятся иммерсивные зарисовки уличного театра "Морэs".

В зимнем сезоне на "Солнце Москвы" также запланированы мероприятия к 23 февраля, Дню студента, Масленице и другим праздникам, отметили в пресс-службе.

В новогоднюю ночь колесо обозрения "Солнце Москвы" продлит время работы. С 31 декабря на 1 января аттракцион будет доступен с 11:00 до 02:00, затем возобновит работу с 13:00 до 22:00. С 2 по 8 января его можно будет посетить с 11:00 до 22:00.