Колесо обозрения "Солнце Москвы" будет работать до 02:00 в новогоднюю ночь

Фото: телеграм-канал "Солнце Москвы"

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ продлит время своей работы в новогоднюю ночь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, колесо будет работать с 11:00 до 02:00, затем возобновит работу с 13:00 и проработает до 22:00. С 2 по 8 января его можно будет посетить с 11:00 до 22:00.

В честь новогодних каникул территория вокруг "Солнца Москвы" украшена праздничным декором, светильниками, установлена 12-метровая ель, а само колесо обозрения стало переливаться золотистыми красками.

В кафе и ресторанах комплекса подадут специальное новогоднее меню с холодцом, мимозой и селедкой под шубой. Посетителям с 29 декабря по 8 января будут доступны мастер-классы по созданию елочных игрушек, они также смогут увидеть различные бесплатные шоу – музыкальные представления, выступления уличных артистов, азотные-шоу, крио-шоу и многое другое.

Там же можно найти дерево с желаниями в рамках акции "Добрая елка". Любой желающий сможет снять шар и исполнить желание ребенка, оказавшегося в трудной ситуации.

Кроме того, время работы столичного Музея Победы будет также продлено на период новогодних праздников. Его можно посетить с 09:40 до 22:00 с 21 декабря по 12 января. Исключением станут 31 декабря и 1 января – в последний день 2024 года горожан ждут до 15:00, а следующий день будет выходным.

