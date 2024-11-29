Исторический музей продлит режим работы в новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный исторический музей (ГИМ) продлит режим работы в предстоящие новогодние каникулы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Изменению подвергнется график работы музея в период с 23 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. В это время ГИМ работает с 10 до 21 часа, а кассы – до 20 часов.

При этом 31 декабря и 1 января главное здание музея, музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс, палаты бояр Романовых и Покровский собор окажутся закрыты.

Гости и жители Москвы 30 ноября и 1 декабря смогут посетить кинопарк "Москино", где отмечают приход зимы. Горожан ждут игры, квесты, прогулки, постановки и шоу, а также мастер-классы.

В "Театре Гонзаги" можно будет увидеть спектакль "Эльфы – духи природы" и "Тесла-шоу", а на территории "Ковбойского городка" для гостей подготовлен детективный квест.

