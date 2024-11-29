Московская неделя интерьера и дизайна началась на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В павильонах № 55 и 57 на ВДНХ стартовала V Московская неделя интерьера и дизайна, которая продлится с 29 ноября до 2 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Центральной темой мероприятия стал русский стиль. Во всех пространствах, арт-объектах и стендах участников отразили сочетание наследия русского классического стиля и трендов дизайна.

В выставке участвуют более 1,1 тысячи компаний, а центральное место занял стенд "Сделано в Москве". Он охватывает 120 квадратных метров и представляет свыше 50 столичных брендов. В рамках деловой программы запланировано больше 50 дискуссий и мастер-классов, в которых примут участие около 180 экспертов.

Московскую неделю интерьера и дизайна задумало правительство Москвы в 2022 году как один из важнейших инструментов поддержки профильного бизнеса. Она проводится по решению Сергея Собянина.

Мероприятие имеет международный статус – среди участников 45 иностранных компаний из 17 стран мира, включая Белоруссию, Испанию, Италию, Казахстан, Киргизию, Колумбию, Турцию, Узбекистан, Финляндию и Южную Корею.

Выставка проходит дважды в год и по традиции включает в себя выставку дизайнеров и производителей мебели, предметов интерьера и декора, деловые сессии, бизнес-знакомства, экспертные сессии и другие мероприятия, способствующие развитию бизнеса и экспортного потенциала. Участие для российских компаний бесплатное.

Общая выручка участников мероприятия с 2021 по 2023 год ежегодно росла на 19,4%, в то время как столичный рынок интерьера и дизайна в тот же период прирастал на 8,2% в год.

В мае Московскую неделю интерьера и дизайна посетили рекордные 230 тысяч человек. Свою продукцию представили 985 компаний, в том числе более 40 международных.

Посетители выставки могли приобрести мебель и предметы интерьера на стендах компаний и в шоуруме проекта "Сделано в Москве". Также им предоставили возможность проверить материалы на прочность в краш-тест зоне, поучаствовать в мастер-классах и розыгрыше сертификатов на ремонт.

В рамках Московской недели интерьера и дизайна были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 миллиарда рублей.