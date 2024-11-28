Мультимедийное шоу расскажет гостям кинопарка "Москино" об истории России

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гости кинопарка "Москино" смогут увидеть премьеру постановки "Соборная площадь", основанной на событиях XVII века. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы.

Семейный спектакль, рассказывающий о победе русских во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским над польскими интервентами и конце Смутного времени, можно увидеть 21 декабря. После премьеры посмотреть постановку можно будет каждые выходные, а также ежедневно на школьных зимних каникулах. Местом первой, 30-минутной, части шоу станет площадка "Соборная площадь Москвы".

Шоу поставил худрук Нового театра Эдуард Бояков. В постановке примут участие 50 актеров: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Владимир Стеклов, Ирина Линдт, Екатерина Гусева и другие. При каждом показе вместе с молодыми артистами в одной из ключевых ролей всегда будет известный деятель театра и кино.

Современная девочка Мотя, по сюжету, предлагает зрителям перейти в другую эпоху. Она выберет 3 гостей и покажет зрителям разные исторические времена и города. Здесь есть элементы театра и кино, трехмерные видеопроекции и каскадерские трюки, танцы, вокальные номера и огненное шоу.

Кроме того, кинопарк подготовил программу и для встречи зимы, по которой 30 ноября и 1 декабря пройдут интерактивные игры, квесты, прогулки по декорациям, театральные постановки и научные шоу, а также творческие мастер-классы. Так, в "Театре Гонзаги" 30 ноября с 12:00 и в течение всего дня будут идти различные постановки, включая спектакль "Эльфы – духи природы" и "Тесла-шоу".

