Музей Победы продлит время работы в преддверии новогодних праздников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Музей Победы продлит время работы на время новогодних праздников, сообщила пресс-служба культурного учреждения Агентству "Москва".

С 21 декабря 2024 года по 12 января 2025-го график работы будет длиться с 09:40 до 22:00. Кроме того, 31 декабря площадка ждет посетителей до 15:00, а 1 января станет выходным днем.

В эти дни гости смогут посетить залы Исторической правды, "Лицо Победы", а также увидеть выставки "История в миниатюре – взгляд сквозь века", "Дорога жизни на холсте", "Северная крепость", "Легенды военной разведки" и "Семейные реликвии".

Причем в рамках иммерсивных экскурсий для всех желающих будет доступна экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!", а другую экспозицию "Подвиг Народа" можно посмотреть после 19:00.

Еще музей подготовил специальную детскую программу для ребят 6 до 13 лет. С 21 декабря по 12 января они смогут стать участниками исторического новогоднего квеста "Елка Победы", который пройдет по масштабной экспозиции "Подвиг Народа".

"Во время 1,5-часовой игры ребят ждут приключения в исторических декорациях, костюмированные персонажи, захватывающий лазер-таг, секретные шифры и головоломки, схватка с коварным компьютерным вирусом", – добавили в пресс-службе.

В предстоящие новогодние каникулы свой режим работы также продлит Государственный исторический музей (ГИМ). Изменению подвергнется график работы музея в период с 23 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. В это время ГИМ работает с 10:00 до 21:00, а кассы – до 20:00.

При этом 31 декабря и 1 января главное здание музея, музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс, палаты бояр Романовых и Покровский собор окажутся закрыты.