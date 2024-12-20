В кинопарке "Москино" пройдет премьера представления "Соборная площадь"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посетители кинопарка "Москино" смогут увидеть мультимедийное представление "Соборная площадь" режиссера Эдуарда Боякова в субботу, 21 декабря. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гостей ждут современные танцы, трехмерные проекции, увлекательный сюжет, яркая актерская игра и исторические костюмы. Показы будут проходить каждые выходные и праздничные дни до 23 февраля включительно.

Бояков отметил, что Москва является одной из театральных столиц мира, а в последние годы становится и ярким мультимедийным городом. В представлении "Соборная площадь" будут объединены направления театра и мультимедиа.

"Сегодня столица активно развивает кинопарк "Москино" не только как площадку для съемок фильмов, клипов, рекламы, но и как новую точку притяжения для гостей и жителей города. А это значит, что здесь нужны яркие события. Постараемся их обеспечить", – добавил режиссер.

Зрители смогут погрузиться в эпоху одного из самых непростых периодов нашей страны – Смутного времени. В представлении расскажут о победе русского войска во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским над польскими захватчиками.

Главной героиней выступит современная девочка Мотя, которая предлагает зрителям другую историческую эпоху в окружении кинодекораций. Она выберет себе троих помощников из зала, после чего Мотя перенесет действие в русские города Смутного времени:

Казань 1579 года, где девочке Матрене предсказано обрести чудотворную икону;

Москва 1611 года, когда появляется атаман Иван Заруцкий;

Нижний Новгород 1611 года, где Кузьма Минин обращается к народу с призывом собрать ополчение и освободить Москву.

В свою очередь, заслуженная артистка России Екатерина Гусева назвала представление очень интересной задачей для актера.

"Нам надо рассказать о таком насыщенном событиями этапе русской истории, как Смутное время, за 50 минут. Как это сделать? Сценарий дает такую возможность. Каждая реплика там на вес золота – выверенная, емкая. Нет времени на раскачивание. Надо сразу схватить психотип персонажа и нырнуть в него. Такой актерский дартс", – поделилась Гусева.

Все представление также будет дополняться световыми эффектами и видеомэппингом – 3D-проекциями на декорации соборов и палат Московского Кремля. В яркой и современной по языку и приемам форме авторы расскажут, насколько велика история нашей страны и что каждый несет ответственность за ее будущее.

В концепции проекта также будет использован важнейший для православного человека образ Казанской Божьей Матери, в честь которой Дмитрий Пожарский построил храм на Красной площади.

В представлении примут участие известные актеры театра и кино, включая Дмитрия Певцова, Екатерину Гусеву, Леонида Якубовича, Елену Захарову и других.

Билеты можно приобрести онлайн. Продолжительность представления – 60 минут, приглашаются зрители старше шести лет. Отмечается, что представление будет проходить на открытом воздухе – для зрителей была построена крытая трибуна с обогревающими лампами.

Зимняя культурная программа началась в кинопарке "Москино" 14 декабря в рамках масштабного проекта "Зима в Москве". Кинопарк организует новогодние экскурсии и выступления артистов, квесты и творческие мастер-классы.