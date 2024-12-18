Кинотеатр "Юность" сети "Москино" откроется после реконструкции

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Кинотеатр "Юность" сети "Москино" откроется в районе Щукино после реконструкции. Уже с 19 декабря зрители смогут смотреть классику и новинки кинематографа на большом экране, передает портал мэра и правительства Москвы.

Знакомство с обновленным кинотеатром посетители начнут с просторного фойе с большими панорамными окнами и кафе, после чего переместятся в кинозалы. Оба зала на 37 и 31 место оборудовали комфортными креслами, а также функцией удобного обзора киноэкрана из любой точки. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут занять специальные места с системой вызова персонала.

Качество изображения и звука при просмотре значительно улучшится благодаря современным проекторам и системе Dolby Digital 5.1. В одном из залов также была сохранена возможность показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки.

Специалисты модернизировали в здании системы водо- и электроснабжения, отопления, вентиляции и прочего. Кроме того, были улучшены архитектурная подсветка и звукоизоляция кинозалов.

В репертуаре кинотеатра – российские фильмы, иностранные фестивальные картины на языке оригинала с субтитрами, ретроспективы и анимационное кино, а также авторское кино признанных и молодых режиссеров.

В кинопарке "Москино" в прошедшие выходные открылся каток в рамках проекта "Зима в Москве". Для посетителей были доступны тюбинговая горка и лыжная трасса.

Кроме того, в рамках этого проекта в саду имени Баумана покажут фильмы из коллекции Государственного фонда. Посетители смогут насладиться прогулками на свежем воздухе и погрузиться в атмосферу новогодних праздников за просмотром советских кинолент.