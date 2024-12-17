Завершен капремонт культурного центра в районе Солнцево

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Капитальный ремонт помещения для культурного центра завершился в районе Солнцево, по адресу улица Богданова, дом 42. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент капремонта.

Ранее учреждение размещалось в предназначенном для сноса по программе реновации доме 6, в Боровском проезде.

Основной задачей было сохранить для местных жителей доступное месторасположение учреждения культуры после переезда в другое помещение, а также создать условия для художественного воспитания, развития творчества и организации разнообразных форм досуга для москвичей, отметил замглавы департамента Михаил Лачинов.

Помещение площадью 270,2 квадратного метра находится на первом этаже 22-этажного панельного жилого дома. До этого тут размещались инженерные службы района.

Для смены профиля потребовалась не только перепланировка, но и капитальный ремонт. Так, специалисты полностью заменили инженерные системы, установили системы вентиляции и кондиционирования, а в подвале провели работы по замене труб и переподключению сетей отопления и водоснабжения.

Также были смонтированы системы дымоудаления и пожарной безопасности и выходы для экстренной эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

Во время ремонта были заменены 11 оконных и 18 дверных блоков. Специалисты применяли конструкции с дополнительной шумоизоляцией, чтобы звук не проникал в квартиры жителей дома. Дверные проемы расширили до 90 сантиметров, покрытия полов в студиях и кабинетах сделали из ламината, а в коридорах и санитарных зонах – из плитки.

Оба входа в помещение были оборудованы козырьками и пандусами для маломобильных посетителей, а ступеньки сделали из специально обработанной нескользящей керамогранитной плитки. На входе также установили подъемную платформу наклонного типа для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, был приведен в порядок цоколь здания площадью более 60 "квадратов". В частности, расчистили швы на фасаде панельного дома в границах первого этажа, стены покрасили в бело-коричневые цвета, а сам цоколь сделали бордовым.

В обновленном культурном центре смогут найти занятие по душе как дошкольники, так и люди старшего поколения. Здесь будут располагаться арт-студия, кабинеты активных занятий для дошкольников, раннего развития детей, компьютерной грамотности и технического творчества.

Кроме того, для интересующихся старинными ремеслами здесь будет работать гончарная студия. Для ее работы специалисты установили специальные раковины, фартук из плитки и сушилки для рук.

Капитальный ремонт 38 зданий, которые облицованы керамической плиткой, подходит к концу в Москве. Предполагается, что работы будут завершены до конца 2024 года.

С начала года в Москве провели капремонт 18 домов в зеленых оттенках. В частности, работы провели в 16-этажном здании на Мартеновской улице, 41. Этот дом построили в 1977 году по проекту типовой серии. Его фасады имеют сложную форму, а декоративные элементы отсутствуют. Дом обновили с помощью фиброцементных навесных панелей с утеплителем.