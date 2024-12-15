Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Работы в рамках капитального ремонта близятся к завершению в 17 домах в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фасады домов окрашивают в соответствии с изначальным колористическим решением. Один из объектов располагается по адресу: проспект Вернадского, дом 127. Речь идет о многоквартирном доме высотой в 16 этажей. Дом 1978 года постройки имеет сложную форму. На фасе здания есть декоративные элементы.

Рабочие привели в порядок открытые поверхности, а места, где скапливается вода, обработали антигрибковыми составами. Фасад оштукатурили и окрасили в оттенки синего и белого цветов. На цокольном этаже уложили новую плитку, входные группы отремонтировали, поставили новые двери. Кроме того, в доме произвели замену отливов, восстановили откосы и обновили покрытие на крыше.

Также капитальный ремонт проводится в доме 4а на Симферопольском бульваре. Здание возведено в 1981 году, его украшают ризалиты и мелкоразмерная плитка. Работы по восстановлению фасада здесь проводились в несколько этапов.

Панели очистили и подготовили к ремонту, возникшие пустоты зашпаклевали, затем следовал этап грунтовки, после чего была уложена армирующая плитка. Металлические вставки обработали антикоррозийным веществом, положили утеплитель и нанесли защитный слой штукатурки. Для оформления фасада здесь тоже использовали синий и белый цвета. В доме также заменили стеклопакеты, балконные экраны и привели в порядок входные группы.

Завершились работы в доме 6, корпусе 2 на Даниловской набережной. Фасад здания 1984 года постройки было проще ремонтировать, поскольку у него нет декоративных элементов. Здесь рабочие использовали современную технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки.

Для ремонта потребовалось сначала отшлифовать стены, промыть все поверхности и устранить пустоты. Затем был нанесен специальный состав на армирующие сетки, после чего положили штукатурку и синий слой краски.

Привели в порядок откосы, отливы и балконные плиты, отремонтировали цокольный этаж, козырьки и входную группу. Кроме того, обновили рулонное покрытие и парапеты на крыше.

Вместе с тем с начала текущего года в Москве капитально отремонтировали 18 домов в зеленых оттенках. В частности, работы провели в 16-этажном здании на Мартеновской улице, 41. Этот дом построили в 1977 году по проекту типовой серии. Его фасады имеют сложную форму, а декоративные элементы отсутствуют.

