Капремонт 18 домов в зеленых оттенках провели в столице с начала года

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Капитальный ремонт 18 домов в зеленых оттенках провели в столице с начала года, сообщает Агентство "Москва".

В частности, работы провели в 16-этажном здании на Мартеновской улице, 41. Этот дом построили в 1977 году по проекту типовой серии. Его фасады имеют сложную форму, а декоративные элементы отсутствуют.

Дом обновили с помощью фиброцементных навесных панелей с утеплителем. Эта технология энергоэффективна и позволяет выбрать оригинальное цветовое решение. В данном случае здание приобрело оттенки "бледно-зеленый", "серое окно" и "сигнальный белый".

Специалисты расчистили и промыли фасад, отремонтировали межпанельные швы, обновили экраны на лоджиях, установили корзины для кондиционеров, привели в порядок входы и две пожарные лестницы, заменили окна и отливы. Цоколь утеплили и облицевали плиткой, откосы и отмостку отремонтировали.

Также работы провели в доме № 7 в Армянском переулке, известном как доходный дом Абамелек-Лазаревой. Это здание считается архитектурным шедевром начала XX века. В рамках программы капитального ремонта его фасад обновили и покрасили в исторический мягкий оттенок "зеленый туман". Декоративные элементы и венчающий карниз с дентикулами приобрели оттенок "зимний белый".

Пятиэтажный многоквартирный жилой дом построили в 1900 году по проекту архитектора Александра Иванова в стиле неоклассицизма. Специалисты расчистили и промыли открытые поверхности фасада, а места намокания обработали антигрибковым составом. Фасад оштукатурили и окрасили. На доме заменили отливы, отремонтировали откосы и установили систему водостока.

В оттенок "зеленая акварель" покрасили стены ниш дома 5 в проезде Карамзина. Остальной фасад покрасили в "сигнальный белый". 16-этажное жилое здание построено в 1980 году по проекту типовой серии. Его отличительной чертой являются балконы, расположенные со смещением относительно окна.

Специалисты расчистили открытые плоскости и межпанельные швы. Стеновые панели обработали в местах намокания антисептическими растворами, а межпанельные швы заполнили современным материалом из вспененного полиэтилена.

В доме заменили окна и привели в порядок балконы: обновили экраны и пол, отремонтировали цоколь, заменили рулонное покрытие козырьков входов. Также обновлены магистрали холодного водоснабжения.

Ранее на Можайском Валу привели в порядок дом с колоннами. Рабочие обновили фасад, заменили систему отопления и отремонтировали подъезды.

Всего в текущем году в рамках программы капремонта в столице обновят девять зданий с колоннами, в том числе на Кутузовском проспекте и улице Талалихина.