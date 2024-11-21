Шесть домов с античными завитками на фасадах приведут в порядок в Москве

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

В этом году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда в столице приведут в порядок шесть домов, украшенных капителями ионического ордера, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В трех из них работы уже завершились. Ионический ордер – один из трех древнегреческих архитектурных типов композиции, который отличается капителем с завитками. В столице такие капители встречаются на фасадах зданий, построенных в стиле неоклассики.

Работы по капремонту уже прошли в Армянском переулке, доме 7. Там обновили фасад, богато украшенный декоративными элементами. Пятиэтажный многоквартирный дом возвели в 1900 году по проекту архитектора Александра Иванова. Здание известно как доходный дом княгини Елизаветы Абамелик-Лазаревой.

Чтобы вернуть дому первозданную красоту, специалисты разработали уникальный проект проведения работ. Все материалы и технологии подобрали исходя из особенностей здания. Архитектурные элементы здания восстановили и привели в первоначальный вид. Фасад окрасили в зеленый и белый цвета. В доме заменили отливы, отремонтировали откосы и установили систему водостока.

Капремонт также уже завершился во 2-м Динамовском переулке, доме 3. Его построили в 1924 году в стиле советского неоклассицизма. С торца дом украшен тремя ионическими капителями с красными звездами.

Специалисты привели в порядок фасад и подъезды, заменили электросети. Лицевую сторону здания промыли, затем сделали расшивку кирпичной кладки. После обработали антигрибковым раствором наружные стены и обновили штукатурный слой.

Специалисты восстановили утраченные части лепнины и укрепили другие декоративные элементы. Фасаду вернули оригинальные белые и бежевые оттенки. Старые окна заменили энергоэффективными пластиковыми, а в подъездах установили современные двери.

Также уже отремонтирован фасад шестиэтажного здания, построенного в 1939 году в стиле советского неоклассицизма по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 18. Специалисты расчистили и промыли кирпичную кладку фасада, отбили старую штукатурку, восстановили декоративные элементы: пилястры колонн, балясины и сухарики венчающего карниза.

В здании благоустроили балконы, цоколь, откосы и отливы, установили новые двери в подъездах и заменили водостоки. Помимо этого, расчистили и отремонтировали подвал.

Ранее столичные специалисты начали проводить капитальный ремонт пяти домов, выстроенных еще до революции 1917 года. Их особенность в том, что они облицованы глазурованной плиткой. Для этого специалисты разработали индивидуальные планы работ и подобрали современные российские материалы и передовые технологии.

