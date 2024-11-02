Библиотека № 100 в Ивановском вновь начнет принимать читателей после капремонта

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Библиотека № 100 в районе Ивановское 7 ноября начнет вновь принимать читателей после капитального ремонта. Посетителей ждут обновленный интерьер, уютные зоны отдыха, современное техническое оснащение и богатая коллекция книг, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В трехэтажном здании библиотеки провели комплексную модернизацию. Специалисты заменили покрытия, отремонтировали входы, двери, окна и фасады, обновили инженерные системы и электрооборудование.

Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья установили поручни, подъемник и тактильные элементы. Также были установлены системы оповещения, пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, структурированной кабельной и локальной сети, телефонии.

Библиотека после ремонта и обновления стала удобнее и практичнее для посетителей, отметил портал. Современное оснащение и дизайн предоставляют новые возможности для чтения, творчества и общения.

Теперь библиотека стала культурно-досуговым центром, где можно взять книгу, посетить мероприятие или поработать в коворкинге. Также в ней появился уголок русского быта, куда поместили старинные предметы, народные костюмы и вещи.

Церемония открытия состоится в 16:00 7 ноября. Для посетителей подготовили программу, основной акцент которой будет сделан на теме преемственности поколений.

Кроме того, там пройдут выставки "Графика души" Дарьи Смирновой, "Большое приключение: мир в ярких красках" Алины Минасян и "В стране Мутляндии" Артема Ильинова. На открытии посетители посмотрят фильм о библиотеке "Было – стало".

Гостей ждут мастер-классы по рисованию, созданию традиционных русских орнаментов, робототехнике и комиксов. В библиотеке организуют пространство для настольных игр, а в концертном зале выступят победители международных и российских фестивалей авторской песни.

Между тем Сергей Собянин заявил, что столичные библиотеки стали центрами притяжения молодежи. Горожане в возрасте от 18 до 35 лет составили почти треть от общего числа их посетителей в 2024 году.

Библиотеки привлекают молодых людей возможностью поработать в тишине, обсудить книги, посетить лекцию или послушать музыку. При этом с течением времени учреждения стали технологичными.