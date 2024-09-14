Собянин заявил, что молодые горожане составили почти треть посетителей библиотек Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские библиотеки стали центрами притяжения молодежи. Так, горожане в возрасте от 18 до 35 лет составили почти треть от общего числа их посетителей в 2024 году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, библиотеки привлекают молодых людей возможностью поработать в тишине, обсудить книги, посетить лекцию или послушать музыку. В качестве примера глава города привел концерты и встречи с медийными личностями, которые проводятся в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова.

Кроме того, в библиотеке-медиацентре № 67 можно послушать, как актеры читают классические произведения. Также молодые москвичи могут стать участниками интеллектуальных встреч и поэтических вечеров. Они проходят в библиотеках № 214 имени Ю. А. Гагарина и № 76 имени М. Ю. Лермонтова.

При этом с течением времени столичые библиотеки стали технологичными, обратил внимание мэр. Так, горожане могут выбрать и забронировать любую книгу через сервис "Библиотеки Москвы".

Его самыми активными пользователями являются москвичи от 35 до 44 лет. Они составляют почти 40% от всей аудитории сервиса. При этом самому взрослому пользователю "Библиотек Москвы" 93 года.