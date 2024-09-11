Москвичи от 35 до 44 лет чаще всего пользуются сервисом "Библиотеки Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самыми активными пользователями сервиса "Библиотеки Москвы" оказались москвичи от 35 до 44 лет, они составляют примерно 40% от всей аудитории. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С апреля 2021 года через сервис "Библиотеки Москвы" на mos.ru жители столицы забронировали уже более 700 тысяч книг.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Борис Фролов подчеркнул, что сервис востребован у горожан всех возрастов, в том числе у москвичей старшего поколения. Так, самому взрослому пользователю "Библиотек Москвы" – 93 года.

"Это еще раз подтверждает, что цифровые возможности столицы удобны и просты в использовании, а москвичи доверяют технологиям даже в зрелом возрасте", – отметил Фролов.

Среднестатистический столичный пользователь – это москвичка от 35 до 44 лет, которая предпочитает отечественную и зарубежную классику, детективы и книги по саморазвитию. Также она часто бронирует книги для своих детей.

Рейтинг самых популярных книг, которые бронируют москвичи, возглавил роман Хвана Согена "На закате", его выбирают горожане от 25 до 55 лет и старше. Среди жителей от 18 до 24 лет популярна книга "Каждые сто лет" Анны Матвеевой. А у столичных детей и подростков популярностью пользуется фантастика. Среди их предпочтений – "Теория невероятностей" Виктории Ледерман и сказка Питера Брауна "Дикий робот".

С началом учебного года в столице выросла популярность единого читательского билета. Его цифровую версию активировали более шести тысяч человек. Эта опция доступна в приложении "Мой id". С его помощью жители Москвы могут брать книги в любых городских библиотеках.