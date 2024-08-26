Вице-спикер МГД Орлов рассказал, какими стали библиотеки Москвы

Фото: Иван Акифьев

Московские библиотеки превращаются в уютные пространства для работы, творчества и волонтерства. Они становятся альтернативой коворкингам и клубам по интересам для представителей разных поколений, отметил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

"Если раньше люди приходили в библиотеки только за книгами, то теперь функционал библиотечных пространств заметно расширился. Кто-то приходит послушать интересную лекцию или поучаствовать в творческой встрече, кого-то интересуют тематические мастер-классы, которые также часто проводятся в стенах современных читален. Кроме того, они становятся площадками для проведения многих фестивалей. По данным департамента культуры Москвы, ежегодно в столичных библиотеках проводится более 60 тысяч культурно-массовых мероприятий", – рассказал Орлов.

По его словам, особенно радует, что московские библиотеки становятся местами притяжения огромного количества неравнодушных горожан – здесь встречаются и обмениваются опытом представители добровольческих проектов.

"Современная московская библиотека – это прежде всего площадка для саморазвития, место для досуга, пространство для интересной жизни. Например, совсем недавно в библиотеке № 147 проходило яркое творческое мероприятие, приуроченное ко дню рождения поэта-фронтовика, моего деда Сергея Орлова, имя которого носит эта замечательная библиотека Южного округа. В ее стенах собрались победители конкурса чтецов "Давным-давно окончен бой" и многочисленные друзья библиотеки: деятели культуры, общественники, политики и преданные читатели", – отметил Орлов.

Он напомнил, что в настоящее время продолжается капитальный ремонт библиотеки № 155 в районе Орехово-Борисово Южное. Работы идут в четком соответствии с графиком. По его словам, она обязательно станет еще одним важным культурным пространством для жителей всех возрастов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству культурно-досугового центра на улице Грина планируется завершить до конца текущего года. В здании площадью свыше трех тысяч "квадратов" создадут зрелищную, клубную и административную зоны.

Кроме того, прилегающая территория центра будет благоустроена. На данный момент объект готов на 90%. Специалисты уже завершают отделку концертного зала и монтируют оборудование.