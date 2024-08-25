Собянин: строительство нового культурного центра в Северном Бутове завершат в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Работы по строительству культурно-досугового центра на улице Грина планируется завершить до конца года. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"В здании площадью больше трех тысяч квадратных метров будет три зоны: зрелищная, клубная и административная. В зрелищной зоне расположится концертный зал с системой постановочного освещения, которое используют на концертах и в театральных проектах", – говорится в его публикации.

Детскую студию раннего развития планируют развернуть в клубной зоне, добавил мэр. Здесь также откроются хореографические и музыкальные классы, будут работать секции живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, уточнил он.

По словам Собянина, прилегающую территорию планируют благоустроить. В настоящее время объект готов на 90%. Рабочие заканчивают отделку концертного зала и монтируют оборудование.

До конца года в Москве также возведут культурно-досуговый центр в Южном Медведкове, рассказал ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Еще один комплекс построят в поселке Шишкин Лес Краснопахорского района ТиНАО. Площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров.

