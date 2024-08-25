25 августа, 14:38Мэр Москвы
Собянин: строительство нового культурного центра в Северном Бутове завершат в этом году
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Работы по строительству культурно-досугового центра на улице Грина планируется завершить до конца года. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.
"В здании площадью больше трех тысяч квадратных метров будет три зоны: зрелищная, клубная и административная. В зрелищной зоне расположится концертный зал с системой постановочного освещения, которое используют на концертах и в театральных проектах", – говорится в его публикации.
Детскую студию раннего развития планируют развернуть в клубной зоне, добавил мэр. Здесь также откроются хореографические и музыкальные классы, будут работать секции живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, уточнил он.
По словам Собянина, прилегающую территорию планируют благоустроить. В настоящее время объект готов на 90%. Рабочие заканчивают отделку концертного зала и монтируют оборудование.
До конца года в Москве также возведут культурно-досуговый центр в Южном Медведкове, рассказал ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Еще один комплекс построят в поселке Шишкин Лес Краснопахорского района ТиНАО. Площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров.
Центр "Полярный" достроят в районе Южное Медведково в 2024 году