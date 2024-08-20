Более 100 учреждений культуры присоединились к проекту "Московский постамат"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Городской проект "Московский постамат" активно расширяется в столице: постаматы появляются не только на придомовых территориях и остановках общественного транспорта, но и в местах досуга. На сегодняшний день к проекту присоединились более 100 столичных учреждений культуры, передает портал мэра и правительства Москвы.

Больше всего учреждений, присоединившихся к проекту, находятся в Восточном, Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы. Горожане могут забрать заказы в домах культуры, библиотеках, музыкальных школах и культурных центрах.

С начала года посетители библиотек и культурных центров получили через "Московский постамат" свыше 10 тысяч заказов. Всего по городу установлено уже более 900 постаматов, через которые москвичи получили свыше 160 тысяч заказов.

Городские постаматы представляют собой удобный и безопасный способ бесконтактной доставки интернет-заказов. Причем доставкой занимаются только проверенные курьеры, а за ячейками ведется круглосуточное наблюдение.

Пользователи могут оформить доставку в постамат интернет-заказов из крупнейших маркетплейсов России и сервиса аренды техники и строительного инструмента. Также в ближайшем будущем появится возможность оформить и другие услуги, к примеру, получить одежду из химчистки.

Подать заявку на установку постамата можно на сайте правительства Москвы.

В июне столичный Дептранс совместно с крупными компаниями доставки подготовил единый стандарт работы московских курьерских служб. Курьеры должны соблюдать скоростной режим (25 километров в час). На улицах с пешеходным движением, скверах, парках и в других медленных зонах необходимо замедляться до 5–15 километров в час. Также курьерам перед началом поездки важно убедиться в исправности транспортного средства.

Помимо этого, московские курьеры будут проходить обязательное тестирование на знание правил безопасного вождения в городе.