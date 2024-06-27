27 июня, 17:59Транспорт
Столичных курьеров обязали проходить тестирование на знание правил вождения
Фото: 123RF/rh2010
В рамках утвержденного стандарта работы курьерских сервисов московские курьеры будут проходить обязательное тестирование на знание правил безопасного вождения в городе, передает глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, на сегодняшний день в городе работают свыше 100 тысяч курьеров, на которых приходится более 500 тысяч заказов в сутки.
"Компании доставки уже проводят обучение для каждого курьера, а мы в свою очередь подготовили пилотное тестирование, которое позволит проверить полученные знания", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.
В данный момент департамент совместно с Корпоративным университетом Московского транспорта разрабатывает дополнительные обучающие материалы с последующим обязательным тестированием для всех столичных курьеров.
Пилотный проект уже доступен на Едином транспортном портале. Пройти его может любой желающий.
Ранее Дептранс выпустил памятку для курьеров, которая содержит в себе общие требования к проверке личности и документов сотрудников, внешнему виду, транспорту и соблюдению ПДД. Так, согласно единому стандарту, курьеры должны соблюдать скоростной режим (25 километров в час). На улицах с пешеходным движением, скверах, парках и в других медленных зонах необходимо замедляться до 5–15 километров в час.
Помимо этого, ведомство напомнило, что специалисты внимательно следят за соблюдениям правил вождения. Так, Госавтоинспекция проводит регулярные проверки, а сотрудники Центра организации дорожного движения непрерывно контролируют дорожную обстановку в режиме онлайн по камерам.
Единый стандарт для столичных курьеров будут вводить поэтапно