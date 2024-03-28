Велосипеды столичных курьеров могут оснастить номерными знаками

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Велосипеды, на которых курьеры развозят заказы в Москве, хотят в скором времени оснастить номерами. Об этом рассказала руководитель проектов новой мобильности столичного Дептранса Полина Стасюк на заседании в Мосгордуме на тему "Развитие инфраструктуры для СИМ и велосипедов в городе Москве".

Как она утверждает, подобная мера позволит отслеживать нарушителей по камерам видеонаблюдения, сославшись на опыт самокатов, на которые недавно установили номерные знаки.

"В текущем этапе передавать это (нарушения. – Прим. ред.) пока компаниям, в дальнейшем возможно администрировать уже силами города или силами ГИБДД", – объяснила Стасюк.

По ее словам, в Москве нужно сформировать общую понятную систему, в рамках которой курьеры также смогут проходить обучение. Она уточнила, что сейчас курьерские велосипеды не так регулируются, как шеринг, поэтому этой мерой необходимо заняться в ближайшее время.

"Мы хотим сделать аналогию сервисам такси, чтобы в наших системах были и персональные данные курьеров, и треки поездок на этих велосипедах, чтобы на них также появилось ограничение скорости, медленные зоны", – подчеркнула Стасюк, добавив, что власти будут также готовы выделить для курьеров специальные парковочные места, чтобы они не мешали проходу пешеходов по тротуарам.

Ранее стало известно, что столичные власти прорабатывают вместе с МВД вопрос идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев, чтобы можно было внедрить автоматическую фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений.

