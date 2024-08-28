Более 41,5 тыс книг передали библиотеки и культурные центры Москвы в ЛНР и ДНР

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Библиотеки и культурные центры Москвы направили более 41,5 тысячи книг в Луганскую и Донецкую народные республики с начала спецоперации. Уникальный груз поступает не только в читальни Донбасса, но и в военные госпитали и интернаты. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Только за шесть месяцев этого года из фондов московских библиотек было выделено и передано свыше 4,6 тысячи экземпляров книг. Такая работа ведется с 2022 года, когда в рамках проекта "Библиотеки Москвы – библиотекам ДНР и ЛНР" библиотеки собрали для жителей ЛНР и ДНР 5,5 тысячи книг на русском языке: классические произведения, современную художественную литературу, а также издания для детей и подростков.

Еще более 20 тысяч экземпляров было выделено из фондов библиотек Москвы для библиотек, интернатов и госпиталей Донецкой и Луганской народных республик. Годом позже туда отправили еще свыше 11 тысяч книг из фондов.

Помимо этого, в 2024 году в школу искусств № 3 Мариуполя передали 25 комплектов хореографических костюмов и 50 коробок сладких подарков для детей. В прошлом году было передано 197 наборов сладостей.

Библиотекари и работники культурных центров столицы, поддерживая праздничные акции, переслали 4 085 поздравительных открыток, писем поддержки, детских рисунков для бойцов и грамоты ребятам из ЛНР и ДНР за участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка "Рождество у камина".

Также московские культурные центры выделяют билеты на посещение мероприятий в столице. К примеру, в этом году было выдано 300 билетов на семейные спектакли и концерты, включая новогодние представления, в 2023 году – 2 762 билета на 12 мероприятий.

Библиотеки и культурные центры Москвы в том числе принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. В 2024 году в Донбасс отправили 3 377 различных товаров, включая одежду, игрушки, водонагреватели, канцелярские принадлежности и прочее. В 2022–2023 годах было отправлено 50 коробок гумпомощи.

В текущем году было также организовано участие студентов Донецкого государственного университета, Луганского государственного педагогического университета и Луганского юридического института в третьем межрегиональном конкурсе художественного плаката "Культура против терроризма". Выставка с работами победителей пройдет 6 сентября в сквере библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева.

Кроме того, в рамках указов Сергея Собянина о допмерах социальной поддержки семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев 516 детям военнослужащих было предоставлено бесплатное посещение занятий в кружках и секциях.

Столичные специалисты принимают активное участие в восстановлении Донецка. По словам Собянина, они в частности провели благоустройство городского парка, который до этого был в полузаброшенном состоянии. К зимнему сезону подготовят котельные и тепловые сети в пяти районах Донецка и свыше 3 тысяч многоквартирных домов и соцобъектов.

Ранее члены команды Сергея Собянина, принимающие участие в конвое в качестве волонтеров, провели встречи с жителями и добровольцами в Донецке и Мариуполе. В ходе одной из них было принято решение о включении в народную программу "Единой России – Москва" проекты поддержки ДНР.