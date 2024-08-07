Помощь московской "Единой России" получили более 2 тыс семей из новых регионов

Фото: moscow.er.ru

Московская "Единая Россия" собрала 847 тонн гуманитарных грузов для мирных жителей новых регионов РФ. Об этом сообщается на сайте партии.

"За 2,5 года московской "Единой России" удалось помочь более чем 2 тысячам семей из новых регионов. Всего для мирных жителей единороссами собрано 847 тонн гуманитарных грузов. Волонтеры московской "Единой России" сортируют и упаковывают гуманитарную помощь, помогают формировать коробки под запросы многодетных семей, семей, где воспитываются дети с ОВЗ, пожилых людей, людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Такая помощь передается семьям адресно", – говорится в публикации.

Отмечается, что с первого дня начала специальной военной операции столичная "Единая Россия" развернула сеть волонтерских штабов во всех административных округах Москвы и открыла пункты сбора гуманитарной помощи для мирных жителей новых регионов РФ. В каждом из пунктов ведется сбор всего необходимого.

Помощь принимается и в Московском городском региональном отделении партии "Единая Россия" по адресу 3-й Самотечный переулок, дом 3, строение 1.

По словам главы исполкома Московского городского регионального отделения "Единой России" Максима Руднева, которые приводятся в сообщении, еще до начала СВО, когда жители Мариуполя начали покидать город из-за обстрелов, он вместе с руководителем столичной "Молодой гвардии "Единой России" Александром Лебедевым начал одним из первых доставлять гуманитарную помощь для мариупольцев.

"Мариуполь тогда, в наши первые поездки, и сегодня, спустя время после освобождения, – это разные города. Сейчас, когда мы приезжаем, видим современные здания школ, больниц, поликлиник, детские площадки, аллеи – это заново возродившийся и цветущий город! Кажется, что вся Россия в Мариуполе. Из разных городов люди слетелись, чтобы поддержать и помочь отстроить город заново, и это и есть единение. Так и должно быть", – заявил Руднев.

Также отмечается, что помощники "ЕР" – молодежное крыло партии, молодогвардейцы с начала СВО вахтами приезжают, чтобы помогать мирным жителям на месте: формируют, выдают помощь в гуманитарных центрах, открытых партией, помогают с оформлением документов и организовывают досуг для детей и взрослых.

"Помню, когда навещали семьи мариупольцев, одна бабушка рассказывала, что в первые дни бомбежек первая мысль была у всех, что их бросят на произвол судьбы. Но сразу же в городе появились волонтеры из Москвы, других регионов с гуманитарной помощью, и мариупольцы поняли, что вся Россия с ними. Когда мы приезжаем, нас встречают как родных людей, и от этой теплоты и сердечности хочется помочь еще большему количеству людей. И гуманитарная миссия "Единой России" эту функцию выполняет", – также приводятся в сообщении слова Александра Лебедева.

Ранее в учебных заведениях Мариуполя побывала директор московской "Школы в Некрасовке" Майя Булаева. Она встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным, мэром Олегом Моргуном, с руководителями школ и представителями управления образования. По итогам поездки Булаева договорилась о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий с мариупольскими школами.