Директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева посетила Мариуполь

Фото: Эдуард Сапрыгин

Директор московской "Школы в Некрасовке" Майя Булаева побывала в учебных заведениях Мариуполя, встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным, мэром Олегом Моргуном, с руководителями школ и представителями управления образования. Об итогах своей поездки она рассказала Агентству "Москва".

"Договорились о дальнейшем сотрудничестве со школой № 27 Мариуполя. Будем вместе формировать образовательные программы, семинары, тренинги, делиться опытом с коллегами. Ждем, что 15 мариупольских школьников приедут в Москву, чтобы увидеть столицу нашей Родины, посмотреть, как у нас все устроено. Со временем, уверена, что и московские ребята приедут в Мариуполь", – рассказала Майя Булаева.

По итогам поездки Булаева договорилась о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий с мариупольскими школами. Кроме того, директор "Школы в Некрасовке" осмотрела несколько учебных заведений. В частности, побывала в школе "Невская", которую открыли в прошлом году, и в школе № 27. В поселке Сартана Булаева осмотрела школу № 34, которая откроется 1 сентября после ремонта.

Также Майя Булаева встретилась с юными представителями патриотических организаций – "Юнармии", "Молодой гвардии "Единой России".

"Мы привезли книжки, прописи, пообщались с детьми и педагогами. Посмотрели прекрасный концерт. Здорово, что такое внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию. Уверена, что учителя и ученики из Мариуполя смогут чаще приезжать в Москву, а их коллеги из Москвы – в Мариуполь. Нам всем нужно развиваться в одной парадигме, понимать, куда идем, знать, что все вместе, взявшись за руки, мы создаем новую, сильную, красивую страну", – заявила Булаева.

Между тем в Москве началась акция в поддержку детей "Соберем ребенка в школу", которая продлится до 30 сентября. Канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи передадут учащимся школ из новых регионов России.

