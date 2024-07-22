Сбор гуманитарной помощи для детей из новых регионов стартовал в районе Вешняки

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В столичном районе Вешняки стартовал сбор гуманитарной помощи для детей из новых регионов РФ. Об этом Агентству "Москва" рассказала руководитель центра московского долголетия "Новокосино" Людмила Митрюк, которая присоединилась к акции.

"Чем нас больше, тем больше добрых дел мы сможем сделать на благо тех, кому это особенно нужно. Именно такие большие добрые дела объединяют всех нас и показывают, что добро – это действительно просто. Надеюсь, что собранные вещи принесут деткам много радости и пользы в новом учебном году", – отметила Митрюк.

Сбор необходимых вещей "Марафон добра" объявили лидеры клубов центра московского долголетия "Вешняки".

Присоединиться к акции может любой желающий до 28 августа. Сбор гуманитарной помощи будет проходить в центрах московского долголетия районов Вешняки, Перово и Восточного с 10:00 до 20:00. Всю собранную помощь передадут детям из новых регионов, ученикам Амвросиевской школы-интерната № 4.

Ранее сообщалось, что столичные волонтеры направили жителям новых российских регионов около 1,4 тысячи тонн груза. Добровольцы собирают не только продукты питания, но и канцелярские и хозяйственные принадлежности, средства личной гигиены и другое. За все время работы к флагманскому штабу по сбору гумпомощи, который расположен в ресурсном центре "Мосволонтер", присоединились свыше 15 тысяч волонтеров, а акцию поддержали более 61 тысячи человек и 520 организаций.