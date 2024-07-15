Координатор "Безопасной столицы" Лиханов и волонтеры доставили гумпомощь в новые регионы

Фото: Александр Лиханов

Координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов и московские волонтеры передали жителям Донецкой и Херсонской областей 2 тонны необходимых вещей и медицинских препаратов, передает Агентство "Москва".

"Прошедшие две недели были очень насыщенными. Жители наших новых регионов очень нас ждали. Они были тронуты добротой и отзывчивостью добровольцев Южного округа столицы, которые продолжают заботиться о своих соотечественниках из новых регионов, доставляя самое необходимое. Эти 2 тонны груза – малая часть того, что ежедневно привозят волонтеры из всех регионов нашей родины. Гуманитарные миссии "Безопасной столицы" обязательно продолжатся, ведь помогать нуждающимся – это наша национальная черта, наш долг, который мы ответственно исполняем", – сказал Лиханов.

По его словам, благодаря неравнодушным жителям Южного округа столицы удалось собрать продукты питания, одежду и обувь, средства личной гигиены и бытовую химию, средства реабилитации, фармпрепараты и игрушки.

Одним из пунктов на пути стал историко-мемориальный комплекс "Осетровский плацдарм", расположенный в Воронежской области. В декабре 1942 года здесь проходила Среднедонская наступательная операция "Малый Сатурн", с которой началось освобождение от гитлеровских оккупантов южных районов Воронежской области.

Во время следования по Херсонской области активисты "Безопасной столицы" организовали для школьников 2-й школы Геническа экскурсию в заповедник "Аскания-Нова". Дети побывали в зоопарке и дендропарке.

Ранее в Зюзине открылся в рамках общегородской акции "Москва помогает" штаб по сбору гуманитарной помощи по адресу Севастопольский проспект, дом 61, корпус 1. В штаб желающие могут принести предметы повседневного быта, средства гигиены, детские игрушки, книги и даже музыкальные инструменты. Волонтерский штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00.