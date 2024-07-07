Собянин рассказал, как московские волонтеры помогают жителям новых регионов РФ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские волонтеры направили жителям новых территорий России около 1 400 тонн груза. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, волонтеры собирают не только продукты питания (консервы, крупы, воду, сахар), но и канцелярские м хозяйственные принадлежности, средства личной гигиены и многое другое.

При этом мэр отметил, что за все время работы к флагманскому штабу по сбору гуманитарной помощи, который расположен в ресурсном центре "Мосволонтер", присоединились свыше 15 тысяч волонтеров, а акцию поддержали более 61 тысячи человек и 520 организаций.



Кроме того, еще 13 пунктов приема остаются открытыми для граждан ежедневно с 10:00 до 19:00 в каждом округе столицы. Собянин также уточнил, что принести гуманитарную помощь можно к "Домикам добра", которые находятся на 25 фестивальных площадках "Лето в Москве. Все на улицу!" в 10 городских округах. Их можно найти по вывескам с надписью "Москва помогает".

Собянин недавно рассказал, что московское волонтерское движение объединило более 1,27 миллиона человек. Добровольцы помогают медикам и спасателям, заботятся о пожилых и животных, а также помогают организовывать спортивные мероприятия и городские фестивали. Также по просьбам москвичей два года назад был учрежден знак "Волонтер Москвы", который уже получили 60 горожан.

